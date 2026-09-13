Окупанти атакували пожежно-рятувальну частину в Краматорську: поранені четверо вогнеборців. ФОТОрепортаж
Ворог вчергове цілеспрямовано атакував пожежно-рятувальну частину у Краматорську на Донеччині, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомили в ДСНС України та Краматорській міській раді, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, російські окупанти навмисно завдали удару безпілотником по пожежно-рятувальній частині. Ворожий дрон влучив у фасад будівлі.
Внаслідок атаки поранення отримали четверо рятувальників.
"Окупанти знають, хто працює у цих стінах. Знає, що саме ці люди першими виїжджають туди, де пролунали вибухи, гасять пожежі, розбирають завали та рятують тих, хто опинився під ударом. Це черговий доказ того, що росія свідомо б’є по тих, хто рятує життя", - наголосили в ДСНС.
Наслідки удару
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