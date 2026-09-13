РФ атакувала Вінниччину: є влучання в залізничну та цивільну інфраструктуру (оновлено). ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожої атаки на Вінниччині є влучання в об’єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перші деталі

За її словами, на місцях працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків уточнюється.

"Ворожа атака триває. Прошу всіх залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги", - зазначила очільниця ОВА.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували пожежно-рятувальну частину в Краматорську: поранені четверо вогнеборців. ФОТОрепортаж

Оновлена інформація

Згодом стало відомо, що ворог атакував об’єкт залізничної інфраструктури на Вінниччині.

Внаслідок влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Згодом стало відомо, що п’ять житлових будинків пошкоджено внаслідок ворожої атаки на Вінниччині.

В одному з них зафіксовано ушкодження даху, вікон та дверей, в інших - вибиті вікна.











Інформації про постраждалих не надходило