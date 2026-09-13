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Новини Фото Обстріли Вінниччини
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РФ атакувала Вінниччину: є влучання в залізничну та цивільну інфраструктуру (оновлено). ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожої атаки на Вінниччині є влучання в об’єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За її словами, на місцях працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків уточнюється.

"Ворожа атака триває. Прошу всіх залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги", - зазначила очільниця ОВА.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

Згодом стало відомо, що ворог атакував об’єкт залізничної інфраструктури на Вінниччині.

Внаслідок влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Обстріл Вінниччини

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Згодом стало відомо, що п’ять житлових будинків пошкоджено внаслідок ворожої атаки на Вінниччині.

В одному з них зафіксовано ушкодження даху, вікон та дверей, в інших - вибиті вікна.

Обстріл Вінниччини
Обстріл Вінниччини
Обстріл Вінниччини
Обстріл Вінниччини
Обстріл Вінниччини

Інформації про постраждалих не надходило

Автор: 

Вінницька область (1077) обстріл (36702) Шахед (2505)
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