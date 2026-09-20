Окупанти атакували залізничну інфраструктуру на Вінниччині: спалахнула пожежа. ФОТОрепортаж
Російські війська завдали удару безпілотником по залізничній інфраструктурі у Вінницькій області, унаслідок чого спалахнула пожежа.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, від російського удару БпЛА постраждав обʼєкт залізничної інфраструктури.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Інформація про травмованих не надходила.
Наслідки атаки
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