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Новини Обстріли Вінниччини
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Окупанти атакували залізничну інфраструктуру на Вінниччині: спалахнула пожежа. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали удару безпілотником по залізничній інфраструктурі у Вінницькій області, унаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, від російського удару БпЛА постраждав обʼєкт залізничної інфраструктури.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Інформація про травмованих не надходила.

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Наслідки атаки

Атака РФ на залізничну інфраструктуру Вінниччини
Атака РФ на залізничну інфраструктуру Вінниччини
Атака РФ на залізничну інфраструктуру Вінниччини

Також дивіться: РФ атакувала Вінниччину: є влучання в залізничну та цивільну інфраструктуру (оновлено). ФОТОрепортаж

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Вінницька область (1078) залізниця (988) обстріл (36818)
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