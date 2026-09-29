Из-за вражеских обстрелов произошли отключения электроэнергии в 5 областях, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро часть потребителей в Винницкой, Житомирской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях осталась без электричества. Везде, где позволяет обстановка с безопасностью, ведутся восстановительные работы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Плановых отключений не будет
Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения.
"Просим сегодня, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время - с 10:00 до 16:00 - и ограничить использование мощных электроприборов с 17:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему", - подчеркнули в Минэнерго.
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