Из-за вражеских обстрелов произошли отключения электроэнергии в 5 областях, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро часть потребителей в Винницкой, Житомирской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях осталась без электричества. Везде, где позволяет обстановка с безопасностью, ведутся восстановительные работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

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Плановых отключений не будет

Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения.

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"Просим сегодня, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время - с 10:00 до 16:00 - и ограничить использование мощных электроприборов с 17:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему", - подчеркнули в Минэнерго.

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