УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16234 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці
296 1

Через ворожі обстріли є знеструмлення у 5 областях, - Міненерго

Споживання електроенергії стабілізувалося

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Житомирській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Планових відключень не буде

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські університети мають завчасно підготуватися до можливих проблем зі світлом та інтернетом, - МОН

"Просимо сьогодні за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 16:00 та обмежити користування потужними електроприладами з 17:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему", - наголосили в Міненерго.

Також читайте: Рашисти вдарили по енергооб’єктах на Дніпропетровщині: горіло обладнання, - ДТЕК

Автор: 

обстріл (37028) Міненерго (968) відключення світла (1392)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 