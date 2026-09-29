Через ворожі обстріли є знеструмлення у 5 областях, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Житомирській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Планових відключень не буде

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.

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"Просимо сьогодні за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 16:00 та обмежити користування потужними електроприладами з 17:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему", - наголосили в Міненерго.

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