Через ворожі обстріли є знеструмлення у 5 областях, - Міненерго
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Житомирській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Планових відключень не буде
Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.
"Просимо сьогодні за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 16:00 та обмежити користування потужними електроприладами з 17:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему", - наголосили в Міненерго.
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