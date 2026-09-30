РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17654 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Харькова
750 0

Россия атаковала два района Харькова, пострадал ребенок

Российская атака на районы Харькова

Поздно вечером 30 сентября российские войска атаковали Салтовский и Киевский районы Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram-канале написал мэр Игорь Терехов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В Харькове зафиксировали удары по двум районам

Сначала Игорь Терехов сообщил об ударе по Салтовскому району. В результате атаки у ребенка развилась острая реакция на стресс.

Также повреждены частный дом и автомобиль.

Позже мэр Харькова сообщил, что вражеский удар зафиксировали и в Киевском районе города.

Ранее, 29 сентября, рашисты атаковали Сумы КАБами: 2 человека погибли, еще 9 получили травмы, среди них 3 детей.

Читайте также: Россия разворачивает против Украины кампанию, сочетающую массированные удары, диверсии и попытки политической дестабилизации, - The Economist

Автор: 

дети (7300) обстрел (35738) Харьков (8267) атака (2170) Харьковская область (3230) Харьковский район (1097)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 