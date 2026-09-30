Россия атаковала два района Харькова, пострадал ребенок

Поздно вечером 30 сентября российские войска атаковали Салтовский и Киевский районы Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram-канале написал мэр Игорь Терехов.

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В Харькове зафиксировали удары по двум районам

Сначала Игорь Терехов сообщил об ударе по Салтовскому району. В результате атаки у ребенка развилась острая реакция на стресс.

Также повреждены частный дом и автомобиль.

Позже мэр Харькова сообщил, что вражеский удар зафиксировали и в Киевском районе города.

Ранее, 29 сентября, рашисты атаковали Сумы КАБами: 2 человека погибли, еще 9 получили травмы, среди них 3 детей.

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