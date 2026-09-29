Рашисты атаковали Сумы КАБами: есть попадание в школу и частный сектор, погибла женщина. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреляли Сумы управляемыми авиабомбами.

Об этом пишет местное издание "Кордон", передает Цензор.НЕТ.

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Военно-воздушные силы предупредили об угрозе управляемых авиабомб. Впоследствии в городе раздались взрывы, сообщает "Суспільне".

По данным местных СМИ, в городе зафиксированы попадания управляемых авиабомб.

Один из российских КАБ ударил по школе в городе.

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Известно, что в результате вражеского удара пострадавших нет.

В момент атаки КАБами дети были в укрытии. Затем их эвакуировали оттуда.





Также известно о попадании в частный сектор города.

Спасатели разбирают завалы одного из домов в поисках женщины.







По данным местных СМИ, из-под завалов дома в Сумах извлекли погибшую женщину.

Ее муж получил ранение.

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