Рашисты атаковали Сумы КАБами: есть попадание в школу и частный сектор, погибла женщина. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты обстреляли Сумы управляемыми авиабомбами.
Об этом пишет местное издание "Кордон", передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Военно-воздушные силы предупредили об угрозе управляемых авиабомб. Впоследствии в городе раздались взрывы, сообщает "Суспільне".
По данным местных СМИ, в городе зафиксированы попадания управляемых авиабомб.
Один из российских КАБ ударил по школе в городе.
Обновление
Известно, что в результате вражеского удара пострадавших нет.
В момент атаки КАБами дети были в укрытии. Затем их эвакуировали оттуда.
Также известно о попадании в частный сектор города.
Спасатели разбирают завалы одного из домов в поисках женщины.
По данным местных СМИ, из-под завалов дома в Сумах извлекли погибшую женщину.
Ее муж получил ранение.
Читайте также: Россияне нанесли удар КАБами по Харькову: пострадали 25 человек, среди них дети (обновлено). ФОТОрепортаж
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль