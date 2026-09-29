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Рашисти атакували Суми КАБами: є влучання в школу та приватний сектор, загинула жінка. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували Суми керованими авіабомбами.
Про це пише місцеве видання "Кордон", передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Повітряні сили попередили про загрозу КАБів. Згодом у місті пролунали вибухи, повідомляє Суспільне.
За даними місцевих ЗМІ, у місті зафіксовано влучання КАБів.
Один з російських КАБів вдарив по школі в місті.
Оновлення
Відомо, що внаслідок ворожого удару постраждалих немає.
В момент атаки КАБами діти були в укритті. Потім їх евакуювали звідти.
Також відомо про влучання у приватний сектор міста.
Рятувальники розбирають завали одного з будинків у пошуках жінки.
За даними місцевих ЗМІ, з-під завалів будинку в Сумах дістали загиблу жінку.
Її чоловік дістав поранення.
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