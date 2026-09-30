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Новини Обстріли Харкова
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Росія атакувала два райони Харкова, постраждала дитина

Російська атака на райони Харкова

Пізно ввечері 30 вересня російські війська атакували Салтівський і Київський райони Харкова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі написав міський голова Ігор Терехов.

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У Харкові зафіксували удари по двох районах

Спочатку Ігор Терехов повідомив про удар по Салтівському району. Унаслідок атаки дитина отримала гостру реакцію на стрес.

Також пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Пізніше мер Харкова повідомив, що ворожий удар зафіксували і в Київському районі міста.

Раніше, 29 вересня, рашисти атакували Суми КАБами: 2 людини загинули, ще 9 травмовані, серед них 3 дітей.

Також читайте: Росія розгортає проти України кампанію, що поєднує масовані удари, диверсії та спроби політичної дестабілізації, - The Economist

Автор: 

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