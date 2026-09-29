Росія розгортає проти України кампанію, що поєднує масовані удари, диверсії та спроби політичної дестабілізації, - The Economist

Росія готує посилення атак на Київ, поєднуючи масовані удари, диверсії та спроби політичної дестабілізації.

Про це йдеться у матеріалі The Economist, який цитує Цензор.НЕТ.

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Удари можуть посилитися ще до зими

За кілька днів до останньої хвилі атак двоє високопоставлених українських посадовців розповіли виданню, що розвідка фіксує три основні напрямки російської кампанії проти столиці: бомбардування, диверсії та спроби посіяти політичний хаос.

Один зі співрозмовників назвав серед найближчих цілей дата-центри та супермаркети. За його словами, Росія хоче атакувати не лише критичну інфраструктуру, а й об'єкти, від яких залежить повсякденне життя киян.

Очікується, що така кампанія посилюватиметься ще до зими. За словами українських посадовців, спроби дестабілізувати Київ можуть досягти піку до листопада.

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Росія також продовжує удари по енергетиці, водопостачанню та каналізації, зокрема по насосних системах. Окремою загрозою залишаються балістичні ракети, які складно перехоплювати.

Водночас видання пише про масове застосування нової генерації дешевих реактивних дронів з операторським керуванням. Вони можуть шукати цілі в режимі реального часу.

Один із посадовців у сфері безпеки заявив, що Росія накопичила "тисячі" таких дронів, а також збільшує запаси балістичних ракет. За його словами, Москва планує використати накопичені запаси протягом найближчих двох місяців.

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Диверсії та інформаційний тиск

Видання зазначає, що українські посадовці очікують посилення гібридних атак усередині країни.

За даними української контррозвідки, щотижня вдається запобігати семи-восьми російським операціям. Більшість із них організовують дистанційно, вербуючи виконавців в Україні через месенджери, зокрема телеграм-канали. Частину агентів можуть направляти безпосередньо з Росії.

Третім напрямком кампанії є дезінформація та спроби посіяти політичний хаос. Андрій Коваленко, який донедавна очолював ЦПД, скептично оцінює здатність Москви досягти цієї мети.

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Водночас у Києві готуються до складної зими. За роки повномасштабної війни інфраструктура столиці стала стійкішою до ударів. Інтернет-система достатньо децентралізована, а ремонтні бригади мають досвід швидкого відновлення пошкоджених об'єктів.

За даними видання, частина мешканців розглядає можливість тимчасового виїзду з Києва. Чиновники у приватних розмовах також допускають, що взимку частина міста може помітно спорожніти, - зазначає The Economist.

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