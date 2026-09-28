Керівник ЦПД при РНБО Коваленко залишає посаду

Андрій Коваленко повідомив про своє звільнення з посади керівника Центру протидії дезінформації РНБО.

Про це він написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Коваленка

"Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за те, що прийняв мою заяву на звільнення", — написав Коваленко.

За його словами, три роки в ЦПД РНБО — це довгий шлях, і він вдячний за можливість принести користь державі на цьому напрямку.

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Про досягнення

Коваленко вважає, що разом із командою їм вдалося розбудувати сильну інституцію, наростити медійні продукти для протидії дезінформації й формування українського порядку денного, а також значно посилити взаємодію з міжнародними партнерами.

"Для мене настав час рухатися далі. Радий цьому", — зазначив він, додавши, що залишається в процесах нацбезпеки та когнітивного протиборства з Росією.

Коваленко побажав ЦПД РНБО лише успіхів, назвавши команду центру чудовою та здатною зробити ще багато для держави.

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