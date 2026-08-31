Зеленський звільнив Камишіна з посади позаштатного радника зі стратегічних питань

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Камишіна з посади свого позаштатного радника зі стратегічних питань.

Відповідний указ № 844/2026 глава держави підписав 31 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Увільнити Камишіна Олександра Миколайовича від виконання обовʼязків Радника Президента України зі стратегічних питань (поза штатом)", — йдеться в документі.

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Коментар Камишіна

Камишін заявив у соцмережах, що за останні два роки українська оборонна промисловість стала стратегічною галуззю всередині країни та почала інтегруватися в оборонно-промислову архітектуру Європи й США.

Він додав, що й надалі планує працювати в оборонній сфері, зокрема над залученням інвестицій в український мілтех і розвитком міжнародних партнерств.







Зазначимо, що Олександр Камишін раніше очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, а також був головою правління "Укрзалізниці".

У 2024 році він залишив посаду міністра та у вересні того ж року був призначений позаштатним радником президента зі стратегічних питань.

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