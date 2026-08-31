УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18128 відвідувачів онлайн
Новини Кадрові зміни
983 3

Зеленський звільнив Камишіна з посади позаштатного радника зі стратегічних питань

камишін

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Камишіна з посади свого позаштатного радника зі стратегічних питань.

Відповідний указ № 844/2026 глава держави підписав 31 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Увільнити Камишіна Олександра Миколайовича від виконання обовʼязків Радника Президента України зі стратегічних питань (поза штатом)", — йдеться в документі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жумаділов йде з посади директора Агенції оборонних закупівель ДОТ, - Міноборони

Коментар Камишіна

Камишін заявив у соцмережах, що за останні два роки українська оборонна промисловість стала стратегічною галуззю всередині країни та почала інтегруватися в оборонно-промислову архітектуру Європи й США.

Він додав, що й надалі планує працювати в оборонній сфері, зокрема над залученням інвестицій в український мілтех і розвитком міжнародних партнерств.

Зеленський звільнив свого радника Олександра Камишіна

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо підготовки регіонів до зими: Кличка і голів ОВА попередили про персональну відповідальність

Автор: 

Зеленський Володимир (26830) звільнення (1853) Офіс Президента (2023) Камишін Олександр (110)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 