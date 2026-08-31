Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо підготовки регіонів до зими: Кличка і голів ОВА попередили про персональну відповідальність

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо стану виконання Комплексних планів стійкості окремих регіонів та підготовки Києва до опалювального сезону 2026/2027 року.

Про це йдеться в указі глави держави №838/2026, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Персональна відповідальність керівництва

У рішенні РНБО посадовців обласних і Київської міської військових адміністрацій, міських голів та керівників підприємств попередили про персональну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання Комплексних планів стійкості.

План стійкості для столиці

Також рішенням схвалено Комплексний план стійкості територіальної громади міста Києва. Окрім цього, у документі звертають увагу Київського міського голови на персональну відповідальність за підготовку та стале проходження опалювального сезону 2026/2027 року в Києві.

Дії Кабміну

Зі свого боку Кабінет Міністрів має невідкладно вжити заходів для актуалізації Комплексних планів стійкості з урахуванням реальних перспектив виконання передбачених ними заходів до початку опалювального сезону.

Крім того, уряд має за участю КМВА та Київського міського голови продовжити співфінансування Комплексного плану стійкості Києва та вжити заходів для забезпечення стійкості операторів критичної інфраструктури.

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Збільшення резервного живлення на 20%

Обласні та Київська міська державні (військові) адміністрації за участю суб’єктів господарювання незалежно від форми власності мають забезпечити до початку опалювального сезону на 20% збільшити обсяг резервного живлення об’єктів життєзабезпечення, зокрема тепло- та водопостачання, відповідно до показників, визначених Комплексними планами стійкості.

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Захист та резерви енергетики

Окрім цього, органи місцевого самоврядування мають забезпечити резерв пального щонайменше на два тижні, підготувати багатоквартирні будинки до автономної роботи та облаштувати незалежне резервне живлення.

Підприємства теплової та електроенергетики мають захистити критичні елементи своїх об’єктів і створити резерв обладнання, комплектуючих та матеріалів для оперативних ремонтів до початку опалювального сезону року. Обласні та Київська міська військові адміністрації контролюватимуть виконання цих заходів.

Контроль за виконанням

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Ігоря Клименка.

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