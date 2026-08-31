Зеленский ввел в действие решение СНБО о подготовке регионов к зиме: Кличко и глав ОВА предупредили о личной ответственности

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о ходе выполнения Комплексных планов обеспечения устойчивости отдельных регионов и подготовки Киева к отопительному сезону 2026/2027 года.

Об этом говорится в указе главы государства № 838/2026, сообщает Цензор.НЕТ.

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Личная ответственность руководства

В решении СНБО должностных лиц областных и Киевской городской военных администраций, городских голов и руководителей предприятий предупредили о персональной ответственности за невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение Комплексных планов устойчивости.

План устойчивости для столицы

Также решением одобрен Комплексный план устойчивости территориальной громады города Киева. Кроме того, в документе обращается внимание мэра Киева на личную ответственность за подготовку и бесперебойное прохождение отопительного сезона 2026/2027 года в Киеве.

Действия Кабмина

Со своей стороны Кабинет Министров должен безотлагательно принять меры по актуализации Комплексных планов устойчивости с учетом реальных перспектив выполнения предусмотренных ими мероприятий до начала отопительного сезона.

Кроме того, правительство должно при участии КГВА и мэра Киева продолжить софинансирование Комплексного плана устойчивости Киева и принять меры для обеспечения устойчивости операторов критической инфраструктуры.

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Увеличение резервного питания на 20%

Областные и Киевская городская государственные (военные) администрации при участии субъектов хозяйствования независимо от формы собственности должны обеспечить к началу отопительного сезона увеличение на 20% объема резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения, в частности тепло- и водоснабжения, в соответствии с показателями, определенными Комплексными планами устойчивости.

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Защита и резервы энергетики

Кроме того, органы местного самоуправления должны обеспечить запас топлива как минимум на две недели, подготовить многоквартирные дома к автономной работе и организовать независимое резервное энергоснабжение.

Предприятия тепловой и электроэнергетики должны защитить критически важные элементы своих объектов и создать резерв оборудования, комплектующих и материалов для оперативных ремонтов до начала отопительного сезона. Областные и Киевская городская военные администрации будут контролировать выполнение этих мер.

Контроль за выполнением

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Игоря Клименко.

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