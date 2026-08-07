Первый заместитель Кличко рассказал, как Киев готовится к зиме: 1000 МВт дополнительной тепловой генерации, 100 опорных пунктов обогрева

Киев восстанавливает разрушенную вследствие обстрелов критически важную инфраструктуру и развивает альтернативные энергосети, как предусмотрено планом обеспечения устойчивости, чтобы гораздо лучше подготовиться к зиме, ноновые обстрелы и фактор возможностей ПВО никто не отменял, поэтому в то же время столица готовит вдвое больше пунктов обогрева, чем в прошлом году.

Об этом рассказал и. о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как город готовит энергосистему к зиме

Основные направления плана устойчивости — это восстановление уничтоженного оборудования ТЭЦ, защита объектов инфраструктуры, создание резервных источников генерации энергии и резервной сети теплоснабжения. Те работы, за которые отвечает город, выполнены уже на 50 и более процентов, рассказал Пантелеев.

"Мы должны полностью восстановить объекты теплоснабжения, частично восстановить часть энергоблоков примерно 350 МВт, и затем до конца года еще 100 МВт. И создать дополнительно 1000 МВт дополнительной тепловой генерации – за счет резервных источников, локальных котельных, замены и усиления старых котлов и насосов. План до конца года – запустить 200 МВт резервного питания от когенерационных установок. Есть оборудование на 200 МВт. Запущено 60. Остальные планируем запустить до конца года", - сказал в интервью первый заместитель председателя КГГА.

Читайте также: Часть Киева осталась без света из-за аварии, — ДТЭК

Восстановление генерации и резервные мощности

Создание резервных систем теплоснабжения и инженерно-техническая защита объектов критической инфраструктуры, по его словам, должны финансироваться за счет средств госбюджета.

В то же время город готовится и к реагированию на чрезвычайные ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сколько ущерба наносит каждый баллистический обстрел Киева, — рассказали в КГГА

Пункты обогрева и подготовка к чрезвычайным ситуациям

"Все то, что мы сейчас делаем, позволит нам значительно лучше подготовиться к зиме, чем, например, в прошлом году. Потому что мы делаем большой объем работ. Строим защиту объектов критической инфраструктуры, работаем над ускорением создания альтернативной энергетической инфраструктуры, делаем другие вещи. Но все равно нужно готовить сценарии поведения в экстремальных условиях. И это мы тоже продолжаем делать. Надо быть реалистами. Мы живем в период жесткой фазы войны, когда для врага уже и гражданское население являются одной из приоритетных целей", - подчеркнул Пантелеев.

В частности, город вдвое увеличивает количество опорных пунктов обогрева.

Расширение сети помощи и финансирования

"Увеличивается количество опорных школ в районах, которые должны иметь автономное отопление и электроснабжение. Прошлой зимой было ориентировочно по пять таких опорных школ в каждом из районов города. Сейчас мы приняли решение, чтобы их было по десять школ. То есть в общей сложности 100 опорных пунктов по городу. Это задача районных администраций. Как только происходит аварийное отключение электричества или отопления, они открыты для всех жителей района", — отметил Петр Пантелеев.

Также в этом году в бюджете города предусмотрена рекордная сумма на городские программы софинансирования для подготовки жилых домов к зиме. В частности, городскими программами, позволяющими приобретать резервное энергоснабжение, охвачено уже более 1000 домов. В столичных многоэтажках работает уже 200 солнечных электростанций, рассказал первый заместитель Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве раскрыли деятельность 39 нелегальных игорных залов — доступ в них имели только проверенные клиенты. ФОТО

Помимо мер плана устойчивости город финансирует районам строительство и ремонт укрытий, а также восстановление домов после обстрелов.

"К сожалению, это сейчас очень ощутимое направление расходов: последствия каждого баллистического обстрела, который сейчас происходит, — это убытки в размере 300–500 миллионов", — сообщил Петр Пантелеев.