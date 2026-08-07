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Новости Отключение электроэнергии
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Часть Киева осталась без света из-за аварии, - ДТЭК

В двух районах Киева произошло аварийное отключение электроэнергии

Часть жителей Подольского и Оболонского районов Киева вечером 7 августа осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК.

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В энергокомпании отметили, что аварийные бригады уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для потребителей.

Кроме того, киевлян призвали экономно пользоваться электроэнергией после возобновления подачи и не включать одновременно энергоемкие электроприборы, чтобы избежать повторных аварийных отключений.

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