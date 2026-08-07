Часть Киева осталась без света из-за аварии, - ДТЭК
Часть жителей Подольского и Оболонского районов Киева вечером 7 августа осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК.
В энергокомпании отметили, что аварийные бригады уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для потребителей.
Кроме того, киевлян призвали экономно пользоваться электроэнергией после возобновления подачи и не включать одновременно энергоемкие электроприборы, чтобы избежать повторных аварийных отключений.
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