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Новини Відключення електроенергії
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Частина Києва залишилася без світла через аварію, - ДТЕК

У двох районах Києва сталося аварійне відключення електроенергії

Частина мешканців Подільського та Оболонського районів Києва ввечері 7 серпня залишилася без електропостачання через аварію на мережах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДТЕК.

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В енергокомпанії зазначили, що аварійні бригади вже працюють на місці та роблять усе можливе, аби якомога швидше відновити електропостачання для споживачів.

Крім того, киян закликали ощадливо користуватися електроенергією після відновлення живлення та не вмикати одночасно енергоємні електроприлади, щоб уникнути повторних аварійних відключень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина Львова залишається без світла: на електропідстанції стався вибух

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аварія (479) Київ (16789) ДТЕК (857) знеструмлення (146)
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