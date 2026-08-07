Частина Києва залишилася без світла через аварію, - ДТЕК

Частина мешканців Подільського та Оболонського районів Києва ввечері 7 серпня залишилася без електропостачання через аварію на мережах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДТЕК.

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В енергокомпанії зазначили, що аварійні бригади вже працюють на місці та роблять усе можливе, аби якомога швидше відновити електропостачання для споживачів.

Крім того, киян закликали ощадливо користуватися електроенергією після відновлення живлення та не вмикати одночасно енергоємні електроприлади, щоб уникнути повторних аварійних відключень.

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