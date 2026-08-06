Частина Львова залишається без світла: на електропідстанції стався вибух
У Львові 6 серпня вдень сталася аварія на електромережі, через що частина міста залишилася без світла.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Львівобленерго".
Аварія на підстанції залишила райони без світла
За попередньою інформацією, на електропідстанції стався вибух, після чого виникла пожежа. Через це було частково знеструмлено центральну частину Львова, Франківський район і мікрорайон Новий Львів.
На місці працюють аварійні служби та рятувальники. Вулицю Луганську тимчасово перекрили для руху транспорту.
У міській раді попередили про можливі перебої в роботі електротранспорту через відключення електроенергії.
Що стало причиною та коли повернуть світло
Попередньо, причиною аварії міг стати обрив високовольтної лінії. Це призвело до вибуху на підстанції та подальшого займання.
До ліквідації пожежі залучено підрозділи ДСНС. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.
Повернути електропостачання споживачам планують протягом години.
Також у мережі поширюються припущення, що аварія могла бути пов’язана зі значним навантаженням на енергосистему через спеку.
- Раніше українців закликали економно споживати електроенергію через підвищене навантаження на систему. Про це йдеться на сторінці НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.
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