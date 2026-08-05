Українців закликають економити електроенергію через спеку

Українців закликають економно споживати електроенергію через підвищене навантаження на систему.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

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Спека збільшує навантаження на енергосистему

У компанії зазначають, що серпнева спека значно підвищила рівень споживання електроенергії. Енергетики працюють на максимумі. Вони відновлюють мережі після атак і прискорюють планові ремонти.

"Серпнева спека суттєво збільшила навантаження на енергосистему. Енергетики працюють на максимумі і допомогти системі може кожен", - йдеться у повідомленні.

"Укренерго" наголошує, що громадяни можуть допомогти уникнути проблем, якщо дотримуватимуться рекомендацій щодо споживання.

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Як уникнути перевантажень і відключень

У компанії радять обмежити використання потужних електроприладів з 10:00 до 23:00. Найбільше навантаження виникає у вечірні години, особливо з 16:00 до 23:00.

Також рекомендують правильно користуватися кондиціонерами. Не варто встановлювати температуру на мінімальні значення. Оптимальним є режим 23-24 градуси та автоматичне підтримання температури.

В "Укренерго" підкреслюють, що важливо максимально економити електроенергію, особливо у регіонах із сильною спекою. Зокрема, це стосується Києва та Київської області.

Окремо зазначається, що перенесення активного споживання на нічний час значно допомагає енергосистемі. Чим більше людей дотримуватимуться порад, тим меншою буде ймовірність аварій та відключень.

Раніше повідомлялося, що аномальна спека та обміління річок поставили під загрозу енергосистему Європи.

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