Украинцев призывают экономить электроэнергию из-за жары

Украинцев призывают экономно расходовать электроэнергию из-за повышенной нагрузки на систему.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

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Жара увеличивает нагрузку на энергосистему

В компании отмечают, что августовская жара значительно повысила уровень потребления электроэнергии. Энергетики работают на пределе возможностей. Они восстанавливают сети после атак и ускоряют плановые ремонты.

"Августовская жара существенно увеличила нагрузку на энергосистему. Энергетики работают на пределе возможностей, и помочь системе может каждый", — говорится в сообщении.

"Укрэнерго" подчеркивает, что граждане могут помочь избежать проблем, если будут соблюдать рекомендации по потреблению.

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Как избежать перегрузок и отключений

В компании советуют ограничить использование мощных электроприборов с 10:00 до 23:00. Наибольшая нагрузка возникает в вечерние часы, особенно с 16:00 до 23:00.

Также рекомендуют правильно пользоваться кондиционерами. Не стоит устанавливать температуру на минимальные значения. Оптимальным является режим 23–24 градуса и автоматическое поддержание температуры.

В "Укрэнерго" подчеркивают, что важно максимально экономить электроэнергию, особенно в регионах с сильной жарой. В частности, это касается Киева и Киевской области.

Отдельно отмечается, что перенос активного потребления на ночное время значительно помогает энергосистеме. Чем больше людей будут следовать советам, тем меньше будет вероятность аварий и отключений.

Ранее сообщалось, что аномальная жара и обмеление рек поставили под угрозу энергосистему Европы.

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