Молдова сокращает потребление электроэнергии и воды из-за обмеления Днестра

В Молдове из-за низкого уровня воды в Днестре вводятся ограничения на потребление электроэнергии и воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении Национальной комиссии по управлению кризисами, обнародованном по итогам заседания под председательством премьера, пишет Newsmaker.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Экономия электроэнергии и ограничение экспорта

3 августа Комиссия одобрила комплекс мер по обеспечению энергетической безопасности и сохранению водных ресурсов. В частности, в вечерние часы пиковой нагрузки с 18:00 до 22:00 Молдова временно приостановит коммерческий экспорт электроэнергии.

Компания Energocom должна обеспечить контракты на возможные поставки электроэнергии из Румынии, Украины и других доступных рынков.

В общественных и коммерческих помещениях внутреннее освещение должно быть уменьшено как минимум на 30%. Также с 18:00 до 06:00 в населенных пунктах будут отключать фонтаны, витрины и декоративное освещение.

Жителям многоэтажек рекомендуют ограничить пользование лифтами в часы пиковой нагрузки, чтобы избежать риска остановки во время возможных отключений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одесской области зафиксировали массовую гибель рыбы: экологи назвали вероятную причину

Вода под контролем и дополнительные ограничения

Для сохранения водных ресурсов вводятся ограничения на использование воды для мытья улиц, тротуаров и наполнения бассейнов. Забор воды из Днестра для полива разрешат только ночью с 21:00 до 06:00 с приоритетом для садов.

В районах с критически низким уровнем воды могут действовать дополнительные локальные ограничения.

Промышленные предприятия, не относящиеся к фармацевтической и продовольственной отраслям, должны сократить потребление воды как минимум на 20%.

Ранее в Молдове заявили, что Украина готова оказать помощь в случае чрезвычайной ситуации на Днестре. В то же время в регионе сохраняются риски для энергетики из-за обмеления рек. В частности, в Румынии и Венгрии предупреждают о возможном дефиците электроэнергии из-за низкого уровня воды на Дунае. В Румынии даже проводили подрыв скалы на дне реки для поддержания работы атомной электростанции.

Украинская энергосистема также готовится к повышенной нагрузке из-за жары. Потребление электроэнергии может вырасти на 1 ГВт.

Читайте: Необеспеченная потребность энергетики Украины накануне зимы достигает 650 миллионов евро, – Корецкий