Украина готова помочь Молдове в случае чрезвычайной ситуации на Днестре

Молдова заявила о готовности Украины оказать помощь в случае чрезвычайной ситуации на реке Днестр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра охраны окружающей среды Молдовы Георге Хаждера, пишет Newsmaker.

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Контроль за уровнем воды и постоянная связь

Министр сообщил, что 1 августа провел переговоры с украинским коллегой Александром Кравченко. Стороны обсудили ситуацию на Днестре и изменение уровня воды в Новоднестровском водохранилище.

"Мы договорились поддерживать прямую и постоянную связь для мониторинга и управления последствиями снижения уровня воды на Днестре. Я рад, что украинская сторона полностью понимает наши опасения и заверила в готовности оказать поддержку и предложить решения в случае чрезвычайной ситуации", — отметил Хаждер.

По его словам, в Молдове необходимо уделить особое внимание водозаборной станции, которая обеспечивает Кишинев.

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Ограничения на водоснабжение и решение правительства

28 июля правительство Молдовы ввело режим повышенной готовности на 30 дней в энергетическом и гидрологическом секторах. Решение было принято из-за рисков перебоев с топливом и низкого уровня воды в Днестре.

В случае ухудшения ситуации власти планируют ограничить использование воды для второстепенных нужд. Речь идет об орошении, части промышленных процессов и мытье поверхностей. Приоритетом остается обеспечение населения питьевой водой.

31 июля во время внеочередного заседания Днестровской комиссии стороны договорились сократить сброс воды из Днестровского водохранилища со 100 до 85 кубометров в секунду.

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На фоне этой ситуации премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что страна может пережить самые критические пять дней из-за проблем в энергетике. Причиной является почти полная остановка производства электроэнергии на единственной АЭС из-за низкого уровня воды в Дунае.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности помочь Венгрии в преодолении энергетического кризиса.