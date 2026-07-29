В Одессе просят экономить питьевую воду из-за рекордного обмеления Днестра
В бассейне реки Днестр зафиксирована критическая гидрологическая ситуация. На отдельных участках уровень воды упал до самых низких показателей за весь период наблюдений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу городской администрации Одессы.
Вода на минимуме: что происходит в бассейне Днестра
Украинский гидрометеорологический центр отмечает, что ситуацияв бассейне реки сложная. На отдельных участках зафиксирован рекордно низкий уровень воды.
В связи с этим жителей призывают ответственно относиться к использованию питьевой воды и соблюдать простые правила.
"Экономно использовать питьевую воду; по возможности минимизировать её использование для технических и хозяйственных нужд; не допускать необоснованных расходов воды", — говорится в сообщении.
Как сберечь ресурсы: советы для жителей
Жителей города просят своевременно сообщать балансодержателям внутренних сетей об утечках воды. Это необходимо для их быстрого устранения.
Также рекомендуется, по возможности, использовать альтернативные источники. Речь идет о поливе зеленых насаждений, мытье территорий и других нуждах, где не требуется питьевая вода.
"Экономное использование водных ресурсов поможет снизить нагрузку на систему водоснабжения и будет способствовать сохранению запасов питьевой воды", — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 29 июля признаков загрязнения нефтепродуктами морской акватории недалеко от побережья Одессы, где несколько дней назад затонуло судно Golden Leo в результате российской атаки, не обнаружено.
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