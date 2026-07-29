В Одесі просять економити питну воду через рекордне обміління Дністра

У басейні річки Дністер зафіксовано критичну гідрологічну ситуацію. На окремих ділянках рівень води впав до найнижчих показників за весь період спостережень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міської адміністрації Одеси.

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Вода на мінімумі: що відбувається у басейні Дністра

Український гідрометеорологічний центр зазначає, що ситуація в басейні річки є складною. На окремих ділянках зафіксовано рекордно низький рівень води.

У зв’язку з цим мешканців закликають відповідально ставитися до використання питної води та дотримуватися простих правил.

"Економно використовувати питну воду; за можливості мінімізувати її використання для технічних і господарських потреб; не допускати безпідставних витрат води", – йдеться у повідомленні.

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Як зберегти ресурси: поради для жителів

Жителів міста просять своєчасно повідомляти балансоутримувачів внутрішніх мереж про витоки води. Це потрібно для їх швидкого усунення.

Також рекомендується, за можливості, використовувати альтернативні джерела. Йдеться про полив зелених насаджень, миття територій та інші потреби, де не потрібна питна вода.

"Ощадливе використання водних ресурсів допоможе зменшити навантаження на систему водопостачання та сприятиме збереженню запасів питної води", – наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що станом на 29 липня ознак забруднення нафтопродуктами морської акваторії неподалік узбережжя Одеси, де кілька днів тому затонуло судно Golden Leo внаслідок російської атаки, не виявлено.

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