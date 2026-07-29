Затоплення іноземного судна біля Одеси: забруднення нафтопродуктами не виявлено

Станом на 29 липня ознак забруднення нафтопродуктами морської акваторії неподалік узбережжя Одеси, де кілька днів тому затонуло судно Golden Leo внаслідок російської атаки, не виявлено.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Витоку нафти немає

Голова ОВА зазначив, що всі профільні служби та наукові установи продовжують постійний моніторинг акваторії Чорного моря та готові оперативно реагувати на будь-які зміни ситуації.

Також, за його словами, визначено механізм оперативного залучення, у разі потреби, необхідних засобів реагування, зокрема сорбентів і спеціалізованої техніки.

"За результатами аналізу супутникових матеріалів місцеположення затонулого судна встановлено. Станом на 29 липня 2026 року ознак забруднення морської акваторії нафтопродуктами не виявлено", - сказано в повідомленні.

Кіпер додав, що моніторинг триває, ситуація перебуває на постійному контролі.

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Нагадаємо, що 26 липня, в акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Одеси затонуло іноземне торговельне судно, яке РФ атакувала ракетами 19 липня.

Що передувало?

Нагадаємо, що атака на судно сталася 19 липня, коли торговельне судно під прапором Гвінеї-Бісау після завантаження кукурудзою виходило з українського порту.

На борту перебували 17 членів екіпажу - громадяни Сирії та Індії, а також український лоцман, який забезпечував вихід судна з порту.

Внаслідок атаки загинули 10 осіб, серед них - лоцман філії "Дельта-лоцман" ДП "АМПУ".

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