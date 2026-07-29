Затопление иностранного судна у Одессы: загрязнения нефтепродуктами не обнаружено

По состоянию на 29 июля признаков загрязнения морской акватории нефтепродуктами вблизи побережья Одессы, где несколько дней назад затонуло судно "Golden Leo" в результате российской атаки, не обнаружено.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

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Утечки нефти нет

Глава ОГА отметил, что все профильные службы и научные учреждения продолжают постоянный мониторинг акватории Черного моря и готовы оперативно реагировать на любые изменения ситуации.

Также, по его словам, определен механизм оперативного привлечения, в случае необходимости, необходимых средств реагирования, в частности сорбентов и специализированной техники.

"По результатам анализа спутниковых данных местонахождение затонувшего судна установлено. По состоянию на 29 июля 2026 года признаков загрязнения морской акватории нефтепродуктами не выявлено", — говорится в сообщении.

Кипер добавил, что мониторинг продолжается, ситуация находится под постоянным контролем.

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Напомним, что 26 июля в акватории Черного моря у побережья Одессы затонуло иностранное торговое судно, которое РФ атаковала ракетами 19 июля.

Что этому предшествовало?

Напомним, что атака на судно произошла 19 июля, когда торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау после погрузки кукурузы выходило из украинского порта.

На борту находились 17 членов экипажа — граждане Сирии и Индии, а также украинский лоцман, который обеспечивал выход судна из порта.

В результате нападения погибли 10 человек, среди них — лоцман филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".

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