В окупованому Криму для отримання компенсації за відсутність світла й води змушують ставати на військовий облік. ФОТО

Жителі північних районів тимчасово окупованого Криму заявляють, що для отримання компенсації за багатоденні перебої з електро- та водопостачанням від них почали вимагати постановку на військовий облік. За їхніми словами, без відповідної відмітки чоловікам відмовляють в оформленні виплат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це кримчани пишуть у коментарях під публікаціями окупаційного керівника півострова Сергія Аксьонова, а також у місцевих спільнотах.

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Йдеться про одноразову виплату в розмірі 15 тисяч рублів, яку окупаційна влада пообіцяла жителям населених пунктів, що понад дві доби залишалися без електро- та водопостачання після атак на енергетичну інфраструктуру.

За словами однієї з мешканок Джанкойського району, під час подання документів у чоловіків нібито обов'язково вимагають штамп у паспорті про постановку на військовий облік. Водночас у затвердженому переліку документів такої умови немає – для оформлення виплати достатньо підтвердити проживання за відповідною адресою реєстрацією або іншими офіційними документами.

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Жінка звернулася до Сергія Аксьонова із запитанням, чи є така вимога законною та чи поширюється вона на весь окупований Крим. Публічної відповіді вона не отримала.

За інформацією одного з місцевих ресурсів із посиланням на адміністрацію Азовського сільського поселення, вимога щодо військового обліку стосується чоловіків, а також жінок із медичною освітою, які відповідно до російського законодавства належать до категорії військовозобов'язаних.

Окрім цього, мешканці окупованого Криму скаржаться на додаткові труднощі з оформленням компенсацій. Попри обіцянки зробити подання заяв через портал "Держпослуги", людей змушують особисто приїжджати до місцевих адміністрацій. Через дефіцит пального та транспорту жителям віддалених сіл складно дістатися до районних центрів, де вони ще й змушені годинами чекати в чергах.

Водночас ситуація з електропостачанням на півночі окупованого півострова залишається складною. У соціальних мережах люди повідомляють, що окремі населені пункти залишаються без світла вже близько тижня. Сам Аксьонов визнав, що наразі неможливо скласти чіткі графіки відновлення електропостачання, пообіцявши пояснити причини масштабних відключень лише після завершення кризової ситуації.

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