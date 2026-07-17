В оккупированном Крыму для получения компенсации за отсутствие света и воды заставляют становиться на воинский учет. ФОТО

Жители северных районов временно оккупированного Крыма заявляют, что для получения компенсации за многодневные перебои с электро- и водоснабжением от них начали требовать постановку на воинский учет. По их словам, без соответствующей отметки мужчинам отказывают в оформлении выплат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом крымчане пишут в комментариях под публикациями оккупационного главы полуострова Сергея Аксенова, а также в местных сообществах.

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Речь идет о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей, которую оккупационные власти пообещали жителям населенных пунктов, которые более суток оставались без электро- и водоснабжения после атак на энергетическую инфраструктуру.

По словам одной из жительниц Джанкойского района, при подаче документов у мужчин якобы обязательно требуют штамп в паспорте о постановке на воинский учет. В то же время в утвержденном перечне документов такого условия нет - для оформления выплаты достаточно подтвердить проживание по соответствующему адресу регистрацией или другими официальными документами.

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Женщина обратилась к Сергею Аксенову с вопросом, является ли такое требование законным и распространяется ли оно на весь оккупированный Крым. Публичного ответа она не получила.

По информации одного из местных ресурсов со ссылкой на администрацию Азовского сельского поселения, требование о прохождении воинского учета касается мужчин, а также женщин с медицинским образованием, которые в соответствии с российским законодательством относятся к категории военнообязанных.

Кроме того, жители оккупированного Крыма жалуются на дополнительные трудности с оформлением компенсаций. Несмотря на обещания подавать заявления через портал "Госуслуги", людей заставляют лично приезжать в местные администрации. Из-за нехватки топлива и транспорта жителям отдаленных сел сложно добраться до районных центров, где они еще и вынуждены часами ждать в очередях.

В то же время ситуация с электроснабжением на севере оккупированного полуострова остается сложной. В социальных сетях люди сообщают, что отдельные населенные пункты остаются без света уже около недели. Сам Аксенов признал, что пока невозможно составить четкие графики восстановления электроснабжения, пообещав объяснить причины масштабных отключений только после завершения кризисной ситуации.

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