Житель Винницы едва не погиб, пытаясь добраться до Молдовы через Днестр. ВИДЕО
Пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили 34-летнего жителя Винницкой области, который решил пересечь государственную границу вплавь.
Для успешного перехода в Молдову мужчина выбрал ночное время суток, сообщает Цензор.НЕТ.
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Дойдя до берега Днестра, он без каких-либо плавсредств вошел в воду, надеясь преодолеть реку собственными силами. Однако сильное течение и густые водоросли стали для мужчины непреодолимым препятствием. Запутавшись в них, он обессилел, потерял контроль в воде и начал тонуть.
К счастью, пограничники, круглосуточно патрулирующие границу, заметили его и вытащили из воды, после чего оказали первую медицинскую помощь.
Нарушитель привлечен к административной ответственности.
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