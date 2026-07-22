Вінничанин ледь не загинув, намагаючись дістатися Молдови через Дністер. ВIДЕО

Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили 34-річного жителя Вінниччини, який вирішив подолати державний кордон уплав.

Для вдалої подорожі до Молдови чоловік обрав нічну пору доби, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Дійшовши до берега Дністра, він без жодних плавзасобів зайшов у воду, сподіваючись подолати річку власними силами. Проте сильна течія та густі водорості стали для чоловіка непереборною перешкодою. Заплутавшись у них, він знесилився, втратив контроль у воді та почав тонути.

На щастя, прикордонники, які цілодобово патрулюють кордон, помітили його та витягли з води, після чого надали першу медичну допомогу.

Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності.

Також читайте: 10 тисяч євро за незаконний перетин кордону: на Буковині затримали учасника злочинної схеми. ФОТОрепортаж