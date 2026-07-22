Вінничанин ледь не загинув, намагаючись дістатися Молдови через Дністер. ВIДЕО
Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили 34-річного жителя Вінниччини, який вирішив подолати державний кордон уплав.
Для вдалої подорожі до Молдови чоловік обрав нічну пору доби, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Дійшовши до берега Дністра, він без жодних плавзасобів зайшов у воду, сподіваючись подолати річку власними силами. Проте сильна течія та густі водорості стали для чоловіка непереборною перешкодою. Заплутавшись у них, він знесилився, втратив контроль у воді та почав тонути.
На щастя, прикордонники, які цілодобово патрулюють кордон, помітили його та витягли з води, після чого надали першу медичну допомогу.
Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності.
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