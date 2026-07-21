10 тисяч євро за незаконний перетин кордону: на Буковині затримали учасника злочинної схеми. ФОТОрепортаж
На Буковині прикордонники разом із поліцією та спецпризначенцями "Дозору" затримали учасника схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон.
Місцевий житель отримав завдання від організатора схеми: забрати "клієнта" - жителя Київської області - на власному авто, підвезти його максимально близько до кордону з Румунією та показати піший маршрут в обхід пунктів пропуску, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Свої послуги зловмисники оцінили у 10 тисяч євро.
Спецслужби спрацювали наперед: автомобіль зупинили безпосередньо поблизу кордону на ділянці відділу "Герца", а всіх учасників поїздки затримали.
Під час обшуку машини правоохоронці знайшли та вилучили: 10 000 євро готівкою, мобільний телефон і автомобіль.
Водія-переправника затримали. Йому вже оголосили підозру, - незаконне переправлення осіб через кордон та відправили під варту з правом внесення застави.
Жителя Київщини притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.
Наразі правоохоронці шукають головного організатора цієї схеми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль