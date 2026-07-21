10 тысяч евро за незаконное пересечение границы: на Буковине задержали участника преступной схемы. ФОТОрепортаж

На Буковине пограничники совместно с полицией и спецназовцами "Дозора" задержали участника схемы незаконной переправки мужчин за границу.

Местный житель получил задание от организатора схемы: забрать "клиента" - жителя Киевской области - на своем автомобиле, подвезти его как можно ближе к границе с Румынией и показать пеший маршрут в обход пунктов пропуска, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Свои услуги злоумышленники оценили в 10 тысяч евро.

Спецслужбы действовали на опережение: автомобиль остановили непосредственно вблизи границы на участке отдела "Герца", а всех участников поездки задержали.

Во время обыска машины правоохранители обнаружили и изъяли: 10 000 евро наличными, мобильный телефон и автомобиль.

Водителя-перевозчика задержали. Ему уже объявили подозрение в незаконной переправке лиц через границуи поместили под стражу с правом внесения залога.

Жителя Киевской области привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.

В настоящее время правоохранители разыскивают главного организатора этой схемы.







Читайте также: Правоохранители раскрыли 2 канала незаконной переправки людей через государственную границу в Закарпатье. ФОТОрепортаж