Правоохранители раскрыли 2 канала незаконной переправки лиц через государственную границу на Закарпатье. ФОТОрепортаж
На Закарпатье пограничники совместно с полицией перекрыли сразу два канала незаконного выезда мужчин за границу.
Организаторов схем задержали с поличным во время получения денег, сообщает Цензор.НЕТ.
К реке Тиса на мотоцикле за $6500
В поселке Тересва пограничники остановили 21-летнего парня, который вез своего "клиента" на мотоцикле в сторону реки Тиса. Оттуда тот должен был самостоятельно переплыть границу в Румынию.
За такой маршрут парень взял 6 500 долларов США. Его задержали сразу после того, как он получил всю сумму на руки.
Пешком в Венгрию за $8000
Другую схему наладил 36-летний мужчина, переехавший в Закарпатье из Николаевской области. Он обещал провести военнообязанного в Венгрию в обход официальных пунктов пропуска.
Свои услуги он оценил в 8 000 долларов США:
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2 500 долларов клиент отдал в качестве аванса — именно в этот момент организатора и задержали.
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Остальные $5 500 мужчина должен был передать уже после успешного пересечения границы.
Во время обысков у перевозчика изъяли деньги, мобильные телефоны и автомобиль. Следователи говорят, что у него были сообщники — их личности сейчас устанавливают.
Что грозит организаторам?
Обоих злоумышленников задержали и сообщили им о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу.
Теперь им грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.
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