Правоохранители раскрыли 2 канала незаконной переправки лиц через государственную границу на Закарпатье. ФОТОрепортаж

На Закарпатье пограничники совместно с полицией перекрыли сразу два канала незаконного выезда мужчин за границу.

Организаторов схем задержали с поличным во время получения денег, сообщает Цензор.НЕТ.

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К реке Тиса на мотоцикле за $6500

В поселке Тересва пограничники остановили 21-летнего парня, который вез своего "клиента" на мотоцикле в сторону реки Тиса. Оттуда тот должен был самостоятельно переплыть границу в Румынию.

За такой маршрут парень взял 6 500 долларов США. Его задержали сразу после того, как он получил всю сумму на руки.

Пешком в Венгрию за $8000

Другую схему наладил 36-летний мужчина, переехавший в Закарпатье из Николаевской области. Он обещал провести военнообязанного в Венгрию в обход официальных пунктов пропуска.

Свои услуги он оценил в 8 000 долларов США:

2 500 долларов клиент отдал в качестве аванса — именно в этот момент организатора и задержали.

Остальные $5 500 мужчина должен был передать уже после успешного пересечения границы.

Во время обысков у перевозчика изъяли деньги, мобильные телефоны и автомобиль. Следователи говорят, что у него были сообщники — их личности сейчас устанавливают.

Что грозит организаторам?

Обоих злоумышленников задержали и сообщили им о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу.

Теперь им грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.















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