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На Ривненщине задержали организатора переправки уклонистов в Беларусь: брал по $8 тыс., - ГПСУ

Жителю Днепра грозит до девяти лет лишения свободы за незаконную переправку военнообязанных

В Ривненской области правоохранители задержали 44-летнего жителя Днепра, которого подозревают в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин в Беларусь. За свои "услуги" он вымогал 8 тыс. долларов с человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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По данным следствия, организатор предлагал "клиентам" маршрут из Харькова в Ривненскую область, после чего должен был включить их в группу, которая планировала пешком пересечь государственную границу вне официальных пунктов пропуска.

Участникам схемы заранее рекомендовали приобрести военную форму и брать с собой только самые необходимые вещи, чтобы не привлекать внимания во время незаконного перехода.

Правоохранители задержали подозреваемого во время получения первой части вознаграждения в размере 4 тыс. долларов. В ходе следственных действий изъяли денежные средства, автомобиль и мобильный телефон.

Операцию провели сотрудники Государственной пограничной службы совместно с СБУ, Национальной полицией и прокуратурой.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

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Автор: 

Беларусь (8120) Днепр (4666) уклонисты (1396) Днепропетровская область (5448) Ровенская область (1380) Днепровский район (449)
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