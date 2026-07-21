На Ривненщине задержали организатора переправки уклонистов в Беларусь: брал по $8 тыс., - ГПСУ

В Ривненской области правоохранители задержали 44-летнего жителя Днепра, которого подозревают в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин в Беларусь. За свои "услуги" он вымогал 8 тыс. долларов с человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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По данным следствия, организатор предлагал "клиентам" маршрут из Харькова в Ривненскую область, после чего должен был включить их в группу, которая планировала пешком пересечь государственную границу вне официальных пунктов пропуска.

Участникам схемы заранее рекомендовали приобрести военную форму и брать с собой только самые необходимые вещи, чтобы не привлекать внимания во время незаконного перехода.

Правоохранители задержали подозреваемого во время получения первой части вознаграждения в размере 4 тыс. долларов. В ходе следственных действий изъяли денежные средства, автомобиль и мобильный телефон.

Операцию провели сотрудники Государственной пограничной службы совместно с СБУ, Национальной полицией и прокуратурой.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

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