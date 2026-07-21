На Рівненщині затримали організатора переправлення ухилянтів до Білорусі: брав по $8 тис., - ДПСУ

На Рівненщині правоохоронці затримали 44-річного жителя Дніпра, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків до Білорусі. За свої "послуги" він вимагав 8 тис. доларів із людини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна прикордонна служба України.

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За даними слідства, організатор пропонував "клієнтам" маршрут із Харкова до Рівненської області, після чого мав включити їх до групи, яка планувала пішки перетнути державний кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Учасникам схеми заздалегідь рекомендували придбати військову форму та брати із собою лише найнеобхідніші речі, щоб не привертати уваги під час незаконного переходу.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання першої частини винагороди у розмірі 4 тис. доларів. Під час слідчих дій вилучили грошові кошти, автомобіль і мобільний телефон.

Операцію провели співробітники Державної прикордонної служби спільно з СБУ, Національною поліцією та прокуратурою.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від семи до дев'яти років позбавлення волі.

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