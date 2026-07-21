Правоохоронці викрили 2 канали незаконного переправлення осіб через державний кордон на Закарпатті. ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники разом із поліцією заблокували одразу два канали незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Організаторів схем затримали на гарячому під час отримання грошей, повідомляє Цензор.НЕТ.

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До річки Тиса на мотоциклі за $6500

У селищі Тересва прикордонники зупинили 21-річного хлопця, який віз свого "клієнта" на мотоциклі у бік річки Тиса. Звідти той мав самостійно перепливти кордон до Румунії.

За такий маршрут хлопець узяв 6 500 доларів США. Його затримали одразу після того, як він отримав усю суму на руки.

Пішки до Угорщини за $8000

Іншу схему налагодив 36-річний чоловік, який переїхав на Закарпаття з Миколаївщини. Він обіцяв провести військовозобов'язаного до Угорщини в обхід офіційних пунктів пропуску.

Свої послуги оцінив у 8 000 доларів США:

$2 500 клієнт віддав як аванс - саме в цей момент організатора й затримали.

Решту $5 500 чоловік мав передати вже після успішного перетирання кордону.

Під час обшуків у переправника вилучили гроші, мобільні телефони та автомобіль. Слідчі кажуть, що у нього були спільники - їхні особи зараз встановлюють.

Що загрожує організаторам?

Обох зловмисників затримали та повідомили їм про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Тепер їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.















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