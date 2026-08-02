Україна готова допомогти Молдові у разі надзвичайної ситуації на Дністрі
Молдова заявила про готовність України допомогти у разі надзвичайної ситуації на річці Дністер.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міністра охорони навколишнього середовища Молдови Георге Хаждера, пише Newsmaker.
Контроль води та постійний зв’язок
Міністр повідомив, що 1 серпня провів переговори з українським колегою Олександром Кравченком. Сторони обговорили ситуацію на Дністрі та зміну рівня води у Новодністровському водосховищі.
"Ми домовилися підтримувати прямий і постійний зв’язок для моніторингу та управління наслідками зниження рівня води на Дністрі. Я радий, що українська сторона повністю розуміє наші побоювання та запевнила у готовності надати підтримку й запропонувати рішення у разі надзвичайної ситуації", – зазначив Хаждер.
За його словами, у Молдові потрібно приділити особливу увагу водозабірній станції, яка забезпечує Кишинів.
Обмеження води та рішення уряду
28 липня уряд Молдови запровадив режим підвищеної готовності на 30 днів у енергетичному та гідрологічному секторах. Рішення ухвалили через ризики перебоїв із паливом та низький рівень води у Дністрі.
У разі погіршення ситуації влада планує обмежити використання води для другорядних потреб. Йдеться про зрошення, частину промислових процесів і миття поверхонь. Пріоритетом залишається забезпечення населення питною водою.
31 липня під час позачергового засідання Дністровської комісії сторони погодилися зменшити скидання води з Дністровського водосховища зі 100 до 85 кубометрів на секунду.
На тлі цієї ситуації прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що країна може пережити найкритичніші п’ять днів через проблеми в енергетиці. Причиною є майже повна зупинка виробництва електроенергії на єдиній АЕС через низький рівень води у Дунаї.
Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив про готовність допомогти Угорщині у подоланні енергетичної кризи.
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