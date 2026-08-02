Україна готова допомогти Молдові у разі надзвичайної ситуації на Дністрі

Молдова заявила про готовність України допомогти у разі надзвичайної ситуації на річці Дністер.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міністра охорони навколишнього середовища Молдови Георге Хаждера, пише Newsmaker.

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Контроль води та постійний зв’язок

Міністр повідомив, що 1 серпня провів переговори з українським колегою Олександром Кравченком. Сторони обговорили ситуацію на Дністрі та зміну рівня води у Новодністровському водосховищі.

"Ми домовилися підтримувати прямий і постійний зв’язок для моніторингу та управління наслідками зниження рівня води на Дністрі. Я радий, що українська сторона повністю розуміє наші побоювання та запевнила у готовності надати підтримку й запропонувати рішення у разі надзвичайної ситуації", – зазначив Хаждер.

За його словами, у Молдові потрібно приділити особливу увагу водозабірній станції, яка забезпечує Кишинів.

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Обмеження води та рішення уряду

28 липня уряд Молдови запровадив режим підвищеної готовності на 30 днів у енергетичному та гідрологічному секторах. Рішення ухвалили через ризики перебоїв із паливом та низький рівень води у Дністрі.

У разі погіршення ситуації влада планує обмежити використання води для другорядних потреб. Йдеться про зрошення, частину промислових процесів і миття поверхонь. Пріоритетом залишається забезпечення населення питною водою.

31 липня під час позачергового засідання Дністровської комісії сторони погодилися зменшити скидання води з Дністровського водосховища зі 100 до 85 кубометрів на секунду.

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На тлі цієї ситуації прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що країна може пережити найкритичніші п’ять днів через проблеми в енергетиці. Причиною є майже повна зупинка виробництва електроенергії на єдиній АЕС через низький рівень води у Дунаї.

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив про готовність допомогти Угорщині у подоланні енергетичної кризи.