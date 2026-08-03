Правительство Румынии просит крупные компании сократить потребление электроэнергии с 19 до 23 часов

Правительство Румынии призвало крупные промышленные предприятия добровольно сократить потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки из-за энергетического кризиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Digi24.

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Экономия в вечерние часы

Румынское правительство обратилось к крупным промышленным потребителям с просьбой сократить потребление электроэнергии с 19:00 до 23:00. Причиной стали жара и крайне низкий уровень воды в Дунае, от которого зависит безопасная работа атомной энергетики.

После онлайн-встречи с представителями около 80 крупнейших компаний временный премьер Илие Боложан сообщил, что часть предприятий уже согласилась изменить график работы.

"Dacia и Ford остановят производство с сегодняшнего дня до 19 августа, что позволит сэкономить около 200 МВт. Похожее решение примут еще несколько компаний", — заявил он.

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Дополнительные меры по стабилизации

Боложан также отметил, что власти пытаются обеспечить импорт электроэнергии из всех возможных источников.

"Мы сделали все возможное, чтобы в этот период в Румынию импортировалась электроэнергия из всех возможных источников. Еще раз призываю граждан, компании и органы власти добровольно сократить потребление", – добавил он.

По его словам, уже утром в понедельник добровольное сокращение потребления дало результат — средний уровень был примерно на 200 МВт ниже.

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Кроме того, румынские местные власти и руководители учреждений призвали уменьшить декоративную подсветку зданий в вечерние часы.

Ранее сообщалось, что румынская государственная компания Nuclearelectrica начала закупать электроэнергию из Украины, чтобы покрыть дефицит мощностей, возникший после внеплановой остановки первого энергоблока АЭС "Чернаводе".

Кроме того, утром в понедельник на дне Дуная взорвали скалу, чтобы повысить уровень воды возле Чернаводской атомной электростанции.