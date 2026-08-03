Почти 5 млн потребителей восстановили электроснабжение после российских обстрелов в июле, - Минэнерго
В течение июля украинские энергетики восстановили электроснабжение почти 5 млн потребителей, оставшихся без света в результате российских атак и боевых действий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики.
Больше всего восстановлений — в семи областях
Самый большой объем аварийно-восстановительных работ в июле был выполнен в Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Одесской, Запорожской и Харьковской областях.
В министерстве отметили, что ремонтные бригады ежедневно восстанавливают поврежденные сети во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Более 22 миллионов потребителей с начала года
По данным Минэнерго, с начала 2026 года энергетики уже восстановили электроснабжение более чем 22 млн потребителей, которые были обесточены из-за российских ударов и боевых действий.
Для сравнения: в июне специалисты восстановили электроснабжение почти 4 млн потребителей.
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