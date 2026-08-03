Майже 5 млн споживачів повернули світло після російських обстрілів у липні, - Міненерго
Упродовж липня українські енергетики відновили електропостачання майже 5 млн споживачів, які залишилися без світла внаслідок російських атак і бойових дій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство енергетики.
Найбільше відновлень – у семи областях
Найбільший обсяг аварійно-відновлювальних робіт у липні виконали в Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській, Запорізькій та Харківській областях.
У міністерстві зазначили, що ремонтні бригади щодня відновлюють пошкоджені мережі в усіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.
Понад 22 мільйони споживачів від початку року
За даними Міненерго, від початку 2026 року енергетики вже повернули електропостачання більш ніж 22 млн споживачів, які були знеструмлені через російські удари та бойові дії.
Для порівняння, у червні фахівці відновили електропостачання майже 4 млн споживачів.
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