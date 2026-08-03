Румыния начала импортировать электроэнергию из Украины после аварийной остановки энергоблока АЭС

Румынская государственная компания Nuclearelectrica начала закупать электроэнергию из Украины, чтобы покрыть дефицит мощностей, возникший после внеплановой остановки первого энергоблока АЭС "Чернаводе".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении компании.

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Украинская электроэнергия поможет стабилизировать рынок

В Nuclearelectrica отметили, что импортируемая из Украины электроэнергия позволит компенсировать дефицит генерации и уменьшить его влияние на румынский энергетический рынок.

Ситуацию также осложнила засуха. Из-за критически низкого уровня воды в Дунае существенно сократилось производство электроэнергии на гидроэлектростанциях, что усилило нагрузку на энергосистему страны.

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К поставкам присоединилась молдавская компания Energocom

Закупка украинской электроэнергии осуществляется при поддержке молдавской государственной компании Energocom.

В Nuclearelectrica подчеркнули, что сотрудничество между двумя компаниями продолжается уже несколько лет и основано на меморандуме о взаимопонимании, подписанном в 2023 году.

В компании отметили, что нынешняя схема поставок стала примером взаимной поддержки между странами региона. Если раньше Румыния помогала обеспечивать энергетическую безопасность Молдовы, то теперь молдавский партнер присоединился к поставкам украинской электроэнергии для поддержания стабильной работы румынской энергосистемы.

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