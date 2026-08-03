Румунія почала імпортувати електроенергію з України після аварійної зупинки енергоблоку АЕС

Румунська державна компанія Nuclearelectrica почала закуповувати електроенергію з України, щоб покрити дефіцит потужностей, який виник після незапланованої зупинки першого енергоблоку АЕС "Чернаводе".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві компанії.

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Українська електроенергія допоможе стабілізувати ринок

У Nuclearelectrica зазначили, що імпортована з України електроенергія дозволить компенсувати дефіцит генерації та зменшити його вплив на румунський енергетичний ринок.

Ситуацію також ускладнила посуха. Через критично низький рівень води в Дунаї суттєво скоротилося виробництво електроенергії на гідроелектростанціях, що посилило навантаження на енергосистему країни.

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До постачання долучився молдовський Energocom

Закупівля української електроенергії здійснюється за підтримки молдовської державної компанії Energocom.

У Nuclearelectrica наголосили, що співпраця між двома компаніями триває вже кілька років і базується на меморандумі про взаєморозуміння, підписаному у 2023 році.

У компанії зазначили, що нинішня схема постачання стала прикладом взаємної підтримки між країнами регіону. Якщо раніше Румунія допомагала забезпечувати енергетичну безпеку Молдови, то тепер молдовський партнер долучився до постачання української електроенергії для підтримки стабільної роботи румунської енергосистеми.

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