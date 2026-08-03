Уряд Румунії просить великі компанії зменшити споживання електроенергії з 19 до 23 години

Уряд Румунії закликав великі промислові підприємства добровільно скоротити споживання електроенергії у пікові години через енергокризу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Digi24.

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Економія у вечірні години

Румунський уряд звернувся до великих промислових споживачів із проханням зменшити використання електроенергії з 19:00 до 23:00. Причиною стали спека та вкрай низький рівень води у Дунаї, від якого залежить безпечна робота атомної енергетики.

Після онлайн-зустрічі з представниками близько 80 найбільших компаній тимчасовий прем’єр Іліє Боложан повідомив, що частина підприємств уже погодилася змінити графік роботи.

"Dacia і Ford зупинять виробництво від сьогодні до 19 серпня, що дозволить заощадити близько 200 МВт. Схоже рішення ухвалять ще кілька компаній", – заявив він.

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Додаткові кроки для стабілізації

Боложан також зазначив, що влада намагається забезпечити імпорт електроенергії з усіх можливих джерел.

"Ми зробили усе можливе, щоб у цей період до Румунії імпортувалася електроенергія з усіх можливих джерел. Ще раз закликаю громадян, компанії та органи влади добровільно скоротити споживання", – додав він.

За його словами, вже вранці у понеділок добровільне скорочення споживання дало результат — середній рівень був приблизно на 200 МВт нижчим.

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Також румунські місцеві органи влади та керівників установ закликали зменшити декоративну підсвітку будівель у вечірні години.

Раніше повідомлялося, що румунська державна компанія Nuclearelectrica почала закуповувати електроенергію з України, щоб покрити дефіцит потужностей, який виник після незапланованої зупинки першого енергоблоку АЕС "Чернаводе".

Крім того, вранці у понеділок на дні Дунаю підірвали скелю, щоб підвищити рівень води біля Чернаводської атомної електростанції.