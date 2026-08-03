Молдова скорочує споживання електроенергії та води через обміління Дністра

У Молдові через низький рівень води у Дністрі запроваджують обмеження на споживання електроенергії та води.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у рішенні Національної комісії з управління кризами, оприлюдненому за підсумками засідання під головуванням прем’єра, пише Newsmaker.

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Економія світла та обмеження експорту

Комісія 3 серпня схвалила комплекс заходів для енергетичної безпеки та збереження водних ресурсів. Зокрема, у вечірні пікові години з 18:00 до 22:00 Молдова тимчасово припинятиме комерційний експорт електроенергії.

Компанія Energocom має забезпечити контракти на можливі постачання електроенергії з Румунії, України та інших доступних ринків.

У громадських і комерційних приміщеннях внутрішнє освітлення повинні зменшити щонайменше на 30%. Також з 18:00 до 06:00 у населених пунктах вимикатимуть фонтани, вітрини та декоративне освітлення.

Мешканцям багатоповерхівок рекомендують обмежити користування ліфтами у години пікового навантаження, щоб уникнути ризику зупинки під час можливих відключень.

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Вода під контролем і додаткові обмеження

Для збереження водних ресурсів вводяться обмеження на використання води для миття вулиць, тротуарів та наповнення басейнів. Забір води з Дністра для поливу дозволять лише вночі з 21:00 до 06:00 з пріоритетом для садів.

У районах із критично низьким рівнем води можуть діяти додаткові локальні обмеження.

Промислові підприємства, які не належать до фармацевтичної та продовольчої галузей, повинні скоротити споживання води щонайменше на 20%.

Раніше в Молдові заявили, що Україна готова надати допомогу у разі надзвичайної ситуації на Дністрі. Водночас у регіоні зберігаються ризики для енергетики через обміління річок. Зокрема, у Румунії та Угорщині попереджають про можливий дефіцит електроенергії через низький рівень води на Дунаї. У Румунії навіть проводили підрив скелі на дні річки для підтримки роботи атомної електростанції.

Українська енергосистема також готується до навантаження через спеку. Споживання світла може зрости на 1 ГВт.

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