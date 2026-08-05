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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Более 55 тысяч абонентов в Никопольском районе остались без света после российских атак

Из-за обстрелов Никопольского района остались без электричества десятки тысяч человек

В Никопольском районе Днепропетровской области более 55 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за атак российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы областной военной администрации Александра Ганжи в Telegram.

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Масштабные отключения после обстрелов

По словам главы ОВА, энергетики уже работают на местах и пытаются как можно быстрее восстановить электроснабжение.

"Более 55 тысяч абонентов в Никопольском районе остались без электроснабжения из-за вражеской атаки. Энергетики уже работают. Делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей", — отметил он.

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Удары по району и повреждения инфраструктуры

По данным областных властей, по состоянию на 18:30 российские войска почти 50 раз атаковали пять районов с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская, Томаковская и Червоногригоровская громады.

Вследствие атак повреждены предприятие, магазин, объекты инфраструктуры, гимназия, многоквартирный дом, частные дома и автомобили.

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обстрел (34707) электроэнергия (790) Днепропетровская область (5586) Никопольский район (857)
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