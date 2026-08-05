Понад 55 тисяч абонентів на Нікопольщині залишилися без світла після російських атак

У Нікопольському районі Дніпропетровської області понад 55 тисяч абонентів залишилися без електропостачання через атаки російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні очільника обласної військової адміністрації Олександра Ганжі у Телеграмі.

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Масштабні відключення після обстрілів

За словами керівника ОВА, енергетики вже працюють на місцях і намагаються якнайшвидше відновити електропостачання.

"Понад 55 тисяч абонентів на Нікопольщині залишилися без електропостачання через ворожу атаку. Енергетики вже працюють. Роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі людей", - зазначив він.

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Удари по району та пошкодження інфраструктури

За даними обласної влади, станом на 18:30 російські війська майже 50 разів атакували п’ять районів за допомогою безпілотників, артилерії та авіабомби.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Томаківська та Червоногригорівська громади.

Внаслідок атак пошкоджені підприємство, магазин, об’єкти інфраструктури, гімназія, багатоквартирний будинок, приватні оселі та автомобілі.

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