Аномальная жара и обмеление рек поставили под угрозу энергосистему Европы, - BBC

Уровень воды в крупнейших реках Европы продолжает стремительно снижаться из-за затянувшейся жары и засухи. Рейн, Дунай и По уже достигли исторических или многолетних минимумов, что создает проблемы для судоходства, энергетики и сельского хозяйства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по прогнозам синоптиков, волна жары продлится как минимум ещё неделю, передает BBC.

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Река Рейн опустилась до рекордно низких уровней в нескольких районах Германии и Нидерландов. Особое беспокойство вызывает ситуация вблизи Кауба - ключевого участка Рейна для грузового судоходства. В конце прошлой недели глубина судоходного канала там снизилась до 25 сантиметров, повторив антирекорд 2018 года.

Из-за мели судна уже не могут перевозить полную нагрузку. Как рассказал представитель Управления водных путей и судоходства Рейна Мартин Волтерс, грузы приходится распределять между большим количеством барж, что увеличивает транспортные расходы и может привести к перебоям в поставках.

Не лучше ситуация и на Дунае. В Сербии и Румынии уровень воды упал до самых низких отметок примерно за последние 30 лет, а единственная атомная электростанция Венгрии работает с пониженной мощностью из-за нехватки воды для охлаждения.

Сербия сократила выработку на угольных электростанциях, а в Румынии провели контролируемый взрыв большой скалы на Дунае, чтобы улучшить приток воды к атомной электростанции.

Исторический минимум в конце июля зафиксировали и на реке По - самой длинной в Италии. Власти объявили высокий уровень опасности из-за засухи во всей долине реки и предупредили о возможных перебоях с поставками питьевой воды.

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