Аномальна спека та обміління річок поставили під загрозу енергосистему Європи, - BBC

Рівень води в найбільших річках Європи продовжує стрімко знижуватися через тривалу спеку та посуху. Рейн, Дунай і По вже досягли історичних або багаторічних мінімумів, що створює проблеми для судноплавства, енергетики та сільського господарства.

Як інформує Цензор.НЕТ,за прогнозами синоптиків, хвиля спеки триватиме щонайменше ще тиждень, передає BBC.

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Подробиці

Річка Рейн опустилася до рекордно низьких рівнів у кількох районах Німеччини та Нідерландів. Особливе занепокоєння викликає ситуація поблизу Кауба - ключової ділянки Рейну для вантажного судноплавства. Наприкінці минулого тижня глибина судноплавного каналу там знизилася до 25 сантиметрів, повторивши антирекорд 2018 року.

Через обміління судна вже не можуть перевозити повне навантаження.

Як пояснив представник Управління водних шляхів та судноплавства Рейну Мартін Волтерс, вантажі доводиться розподіляти між більшою кількістю барж, що збільшує транспортні витрати та може спричинити перебої в постачанні.

Не краща ситуація і на Дунаї. У Сербії та Румунії рівень води впав до найнижчих позначок приблизно за останні 30 років, а єдина атомна електростанція Угорщини працює зі зниженою потужністю через нестачу води для охолодження.

Сербія скоротила генерацію на вугільних електростанціях, а в Румунії провели контрольований вибух великої скелі на Дунаї, щоб покращити приплив води до атомної електростанції.

Історичний мінімум наприкінці липня зафіксували й на річці По - найдовшій в Італії. Влада оголосила високий рівень небезпеки через посуху в усій долині річки та попередила про можливі перебої з постачанням питної води.

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