Часть Львова остается без света: на электроподстанции произошел взрыв
6 августа днём во Львове произошла авария на электросети, вследствие чего часть города осталась без света.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Львовоблэнерго".
Авария на подстанции оставила районы без света
По предварительной информации, на электроподстанции произошел взрыв, после чего возник пожар. Из-за этого была частично обесточена центральная часть Львова, Франковский район и микрорайон Новый Львов.
На месте работают аварийные службы и спасатели. Улицу Луганскую временно перекрыли для движения транспорта.
В городском совете предупредили о возможных перебоях в работе электротранспорта из-за отключения электроэнергии.
Что стало причиной и когда восстановят свет
Предположительно, причиной аварии мог стать обрыв высоковольтной линии. Это привело к взрыву на подстанции и последующему возгоранию.
К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС. Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.
Восстановить электроснабжение потребителям планируют в течение часа.
Также в сети распространяются предположения, что авария могла быть связана со значительной нагрузкой на энергосистему из-за жары.
- Ранееукраинцев призвали экономно потреблять электроэнергию из-за повышенной нагрузки на систему. Обэтом говорится на странице НЭК "Укрэнерго" в Facebook.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль