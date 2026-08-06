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Новости Отключение электроэнергии
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Часть Львова остается без света: на электроподстанции произошел взрыв

Часть Львова осталась без электричества

6 августа днём во Львове произошла авария на электросети, вследствие чего часть города осталась без света.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Львовоблэнерго".

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Авария на подстанции оставила районы без света

По предварительной информации, на электроподстанции произошел взрыв, после чего возник пожар. Из-за этого была частично обесточена центральная часть Львова, Франковский район и микрорайон Новый Львов.

На месте работают аварийные службы и спасатели. Улицу Луганскую временно перекрыли для движения транспорта.

В городском совете предупредили о возможных перебоях в работе электротранспорта из-за отключения электроэнергии.

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Что стало причиной и когда восстановят свет

Предположительно, причиной аварии мог стать обрыв высоковольтной линии. Это привело к взрыву на подстанции и последующему возгоранию.

К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС. Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.

Восстановить электроснабжение потребителям планируют в течение часа.

Также в сети распространяются предположения, что авария могла быть связана со значительной нагрузкой на энергосистему из-за жары.

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Львов (4840) Тарифы на электроэнергию (2484) отключение света (833) блэкаут (82) Львовская область (3364) Львовский район (313)
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