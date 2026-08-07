Перший заступник Кличка розповів, як Київ готується до зими: 1000 МВт додаткової теплової генерації, 100 опорних пунктів обігріву

Київ відновлює зруйновану обстрілами критичну інфраструктуру та розбудовує альтернативні енергомережі, як передбачено планом стійкості, щоб значно краще підготуватися до зими, але нові обстріли і фактор можливостей ППО ніхто не відміняв, тому водночас столиця готує вдвічі більше пунктів обігріву, ніж торік.

Про це розповів в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв’ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Як місто готує енергосистему до зими

Основні напрямки плану стійкості – це відновлення знищеного обладнання ТЕЦ, захист об'єктів інфраструктури, створення резервних джерел генерації енергії і резервної мережи теплопостачання. Ті роботи, за які відповідає місто, виконано вже на 50 і більше відсотків, розповів Пантелеєв.

"Ми повинні повністю відновити об'єкти теплопостачання, частково відновити частину енергоблоків, приблизно 350 МВт, і потім до кінця року ще 100 МВт. І створити додатково 1000 МВт додаткової теплової генерації — за рахунок резервних джерел, локальних котелень, заміни і посилення старих котлів і насосів. План до кінця року - запустити 200 МВт резервного живлення від когенераційних установок. Є обладнання на 200 МВт. Запущено 60. Решту плануємо запустити до кінця року", - сказав в інтерв’ю перший заступник голови КМДА.

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Відновлення генерації та резервні потужності

Створення резервних систем теплопостачання та інженерно-технічний захист об'єктів критичної інфраструктури, за його словами, має бути профінансоване за кошти держбюджету.

Водночас місто готується і до реагування на надзвичайні ситуації.

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Пункти обігріву та підготовка до надзвичайних ситуацій

"Все те, що ми зараз робимо, дозволить нам значно краще підготуватися до зими, ніж, наприклад, у минулому році. Бо ми робимо великий обсяг робіт. Будуємо захист об'єктів критичної інфраструктури, працюємо над прискоренням створення альтернативної енергетичної інфраструктури, робимо інші речі. Але все одно треба готувати сценарії поведінки в екстремальних умовах. І це ми також продовжуємо робити. Треба бути реалістами. Ми живемо в період жорсткої фази війни, коли для ворога вже і цивільні є однією з пріоритетних цілей", - наголосив Пантелеєв.

Зокрема, місто вдвічі збільшує кількість опорних пунктів обігріву.

Розширення мережі допомоги та фінансування

"Збільшується кількість опорних шкіл у районах, які мають бути з автономним теплом і живленням. Минулої зими було орієнтовно по п’ять таких опорних шкіл в кожному з районів міста. Зараз ми прийняли рішення, щоб це було по десять шкіл. Тобто загалом 100 опорних пунктів по місту. Це завдання районних адміністрацій. Щойно аварійно вимикається електрика або опалення, вони відкриті для всіх у районі", - зазначив Петро Пантелеєв.

Також цього року в бюджеті міста передбачено рекордну суму на міські програми співфінансування для підготовки житлових будинків до зими. Зокрема, міськими програмами, які дозволяють купувати резервне живлення, охоплено вже понад 1000 будинків. У столичних багатоповерхівках працює вже 200 сонячних електростанцій, розповів перший заступник Кличка.

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Окрім заходів плану стійкості місто фінансує районам будівництво і ремонт укриттів та відновлення будинків після обстрілів.

"На жаль, це зараз дуже відчутний напрямок витрат: наслідки кожного балістичного обстрілу, який зараз відбувається, це збитки на 300–500 мільйонів", - повідомив Петро Пантелеєв.